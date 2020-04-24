В Конституционном суде Молдовы происходит нечто неконституционное. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.



Социалист отметил, что «некоторые группировки» делают все возможное для того, чтобы заблокировать помощь государства населению.



«Партия социалистов всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать граждан Республики Молдова. К сожалению, некоторые группировки, которые незаконно захватили аэропорт, теперь делают всё возможное для того, чтобы заблокировать помощь правительства населению, направленную на смягчение последствий спровоцированного пандемией коронавируса кризиса. Вся страна уже понимает, что за этими действиями, в том числе, за взятием контроля над Конституционным судом, стоят интересы заблокировать помощь гражданам, а также отстоять сбор в сотни миллионов леев, взимаемый в Международном аэропорту Кишинева, половину которого правительство хочет направить в государственный бюджет. С обеспокоенностью констатируем, что в Конституционном суде происходит нечто неконституционное», – написал глава фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в социальной сети.