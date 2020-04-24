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Игорь Додон сообщил о сроках получения пособия по безработице в размере в 2775 леев


Президент страны Игорь Додон заявил, что пособие по безработице в размере 2775 леев начнут выдавать сразу после вступления в силу закона о поправках в госбюджет на 2020 год. Документ был одобрен парламентариями 23 апреля.

- На следующей неделе закон вступит в силу и люди смогут получать пособие по безработице, - заявил Игорь Додон в ходе передачи «Президент отвечает».

Глава государства напомнил о решении Конституционного суда относителбно закона, согласно которому правительство взяло на себя обязательство предоставить помощь гражданам.

Напомним, что КС заблокировал предоставление этих пособий. Тем не менее, Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла новое решение, позволяющее выделять безработным эти средства.

Их начнут выдавать после того как голосами ПСРМ и ДПМ были одобрены поправки в государственный бюджет.

Стоит отметить, что лидер группы «Pro-Moldova» Андриан Канду заявил, что потребует их отмены в Конституционном суде.


Опубликовано: 11:21 24/04/2020

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