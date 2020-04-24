



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РМ

“Я хотел бы посмотреть сейчас на лица тех, кто говорил, что Додон взял под свой контроль Конституционный суд. Случившееся наглядно демонстрирует, что ни я, ни социалисты не контролируют данную инстанцию, и мы никогда не задавались такой целью. Я постараюсь хотя бы на этом этапе не комментировать эти решения в знак уважения к Конституционному суду как к государственному учреждению. Но мы должны посмотреть, что стоит за этим. Может, кто-то попытался взять контроль над Конституционным судом? Уверен, что это не пройдет, и если мы увидим, что кто-то намеревается использовать Конституционный суд как политический инструмент, как это было во времена Плахотнюка, мы используем все законные меры, чтобы не позволить это.”



Это заявление Президент Молдовы сделал после решения КС выразить вотум недоверия его председателю Владиммиру Цуркану. Вместо него на эту должность, к удивлению экспертов, заступила Доминика Маноле. Напомним, что именно она принимала решение о закрытии телеканала NIT и прославилась рядом других скандальных решений. КС под руководством Маноле уже сегодня успел отметиться весьма неожиданным решением – он приостановил действие закона о кредитном соглашении с Россией.