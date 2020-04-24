



Ну, а сегодняшний, политически насыщенный день, начался с одобрения Парламентом соглашения о выделении Молдове кредитов Россией и МВФ. Эти займы получили разную поддержку. Голосами 56 депутатов от фракций ПСРМ, ДПМ и независимого депутата Александра Олейника был одобрен проект ратификации соглашения о выделении Россией кредита в размере двухсот миллионов евро под 2% годовых со сроком возврата в 10 лет. Обсуждение проекта было долгим и бурным. Оппозиция пыталась всеми возможными способами саботировать принятие решения. Но, несмотря на это, соглашение было принято.



Премьер-министр открыто заявил депутатам, что без этого кредита, государство уже в мае-июне не сможет выплачивать зарплаты, пенсии и социальные пособия. При этом, Ион Кику уточнил, что российский кредит покроет часть бюджетного дефицита, подчеркнув, что соглашение не несет ни финансовых, ни политических рисков. «Молдова не берет на себя никаких обязательств, кроме возврата этих двухсот млн. евро», - констатировал глава кабмина.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Цель этого кредита – финансирование нужд государственного бюджета РМ. Без этого кредита уже в мае-июне, у Молдовы не будет возможности выплачивать пенсии и зарплаты, в том числе, медикам, о которых мы должны были заботиться на протяжении всех лет, и хотя бы сейчас начать делать это направление - приоритетным».



ВЛАДИМИР ГОЛОВАТЮК – ГЛАВА ПРОФИЛЬНОЙ КОМИССИИ, ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Что получает Молдова? Мы получаем возможность осуществлять бюджетные расходы в это достаточно тяжелое время. Цена денег – это процентная ставка и условия. И процентная ставка и условия этого кредита являются благоприятными в нынешней конъюнктуре».



Отвечая на вопросы депутатов, Кику еще раз подчеркнул, что контракт не несет в себе никаких рисков. Он опроверг информацию о том, что российский кредит, якобы, обяжет Молдову оплачивать долги «МолдовагазА», имея в виду долг Приднестровья за природный газ.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Не существует подобных рисков для газа, товаров и любых других товаров и услуг, кроме тех обязательств, что указаны в ст.2 или 7.2, где написано – по государственным кредитам или кредитам, предоставленным с согласия Молдовы российскими банками. Речь идет о деньгах, а не о газе или ещё о чем-либо».



Несмотря на аргументы главы правительства, оппозиция продолжила гнуть свою линию. Однако на самом деле депутатам от партий Санду, Канду, Шора и Нэстасе не хотелось голосовать за ратификацию соглашения о предоставлении российского кредита исключительно из геополитических соображений и прошлых обидах.



МИХАЙ ПОПШОЙ – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ БЛОКА «ACUM»

«Несмотря на то, что мои родители поехали жить в Россию добровольно, в отличие от многих моих коллег, родителей которых депортировали. И мне бы очень хотелось, чтобы хотя бы сейчас, это выражение «рука Москвы» стала рукой помощи, но, не случилось!».



БОГДАН ЦЫРДЯ – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«Ни один кредит, ни один трактат так детально не обсуждался, как российский кредит. Ни соглашение об ассоциации с ЕС, ни документ, предусматривающий сдачу 40% национальной территории фирме «Frontiera resourses», ни соглашения с ВБ об оптимизации школ и больниц. Скажем открыто – единственный минус этого кредита заключается в том, что он - российский».



В подтверждение своих слов, Богдан Цырдя напомнил о других кредитах, которые в своей недавней истории брало руководство Молдовы. Он уточнил, что условия кредитования у европейских стран были гораздо более жесткие, чем условия нынешнего займа. И эти сомнительные кредиты нынешняя оппозиция брала.



БОГДАН ЦЫРДЯ – ДЕПУТАТ ОТ ПСРМ

«25 сентября 2019 года, Майя Санду взяла кредит у МВФ в размере 46 миллионов долларов, пообещав взамен Фонду рост тарифов на природный газ, увеличение НДС для Horeca с 10% до 20%, отмену личного налогообложения на годовой доход более 360 миллионов леев. И, кстати, в п.2 этого соглашения, говориться о продаже одного банка - Молдиндкомбанка».



После пререканий на повышенных тонах, инсинуаций и обвинений парламент все-таки ратифицировал соглашение. В связи с этим, председатель парламента Зинаида Гречаный констатировала, что Молдова пошла на этот шаг, защищая национальные и государственные интересы и на благо молдавского народа.



ЗИНАИДА ГРЕЧАНЫЙ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА

«Мы взяли на себя эту ответственность в интересах народа РМ. Те, кто пожелал бойкотировать и блокировать этот кредит – пусть это останется на их совести».



