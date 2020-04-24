



После голосования за российский кредит депутаты поддержали и соглашение о получении кредита в размере двухсот тридцати четырёх миллионов долларов США от Международного валютного фонда. Поддержан был и законопроект о привлечении внешнего государственного займа от МВФ через инструмент быстрого финансирования. Речь идет о 156 миллионах долларов по ставке 1,5% и о 78 млн. долларов по ставке 0%. За этот документ проголосовали уже 85 депутатов. По словам премьер-министра Иона Кику, кредитные средства этого займа пойдут на финансирование нужд бюджета, включая и реализацию инвестиционных проектов.

