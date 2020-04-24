



Начался ремонт дорожного полотна на улице Мирона Костина на отрезке между Московским проспектом и улицей Флорилор. Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что сегодня проложили 5 тыс.700 квадратных метров. Также заменят бордюры, благоустроят тротуары и остановки общественного транспорта.



ИОН ЧЕБАН, ПРИМАР КИШИНЕВА

«Далее последуют и другие инфраструктурные работы. Дорожное полотно отремонтируем. На некоторых участкам заменим бордюры. Для нас очень важно, чтобы в столице продолжались инфраструктурные работы. То, что не делалось годами, надо сделать вовремя и качественно».



На время ремонта перекрыто дорожное движение на улице Мирона Костина на отрезке между Московским проспектом и улицей Флорилор. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанный участок.

