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Ремонт улицы Мирона Костина



Начался ремонт дорожного полотна на улице Мирона Костина на отрезке между Московским проспектом и улицей Флорилор. Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что сегодня проложили 5 тыс.700 квадратных метров. Также заменят бордюры, благоустроят тротуары и остановки общественного транспорта.

ИОН ЧЕБАН, ПРИМАР КИШИНЕВА
«Далее последуют и другие инфраструктурные работы. Дорожное полотно отремонтируем. На некоторых участкам заменим бордюры. Для нас очень важно, чтобы в столице продолжались инфраструктурные работы. То, что не делалось годами, надо сделать вовремя и качественно».

На время ремонта перекрыто дорожное движение на улице Мирона Костина на отрезке между Московским проспектом и улицей Флорилор. Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанный участок.



Опубликовано: 00:23 24/04/2020




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