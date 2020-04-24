





Нет мечты – нет крыльев. Именно мечта способна унести нас далеко за пределы 4-х стен, в которых мы провели уже более месяца в самоизоляции, тем самым помогая медикам, борющимся с COVID-19. О чем мечтают, и как проводят это время артисты молдавского «безымянного театра» в нашем следующем репортаже.





Пандемия COVID-19 не мешает людям, преданным искусству, продолжать творить и радовать своего зрителя. Артисты нашего «безымянного театра» совместно со своими коллегами из Московского театра имени Вахтангова представили публике «визуальный отблеск» своих желаний.



НИКУ ЦЭРНЭ, АКТЕР «БЕЗЫМЯННОГО ТЕАТРА», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Идея создать нечто подобное пришла во время эпидемии. Люди постоянно придумывают какие-то челленджи, и у нас тоже возникла идея. Наша труппа всегда имеет что предложить, мы стараемся не стоять на месте. Мы постоянно проводим совместные заседания онлайн, в том числе репетиции, во время одной из таких встреч и пришла идея визуализировать наши мысли».



В мини-фильме артисты запускают бумажные самолётики. На каждом из них записаны мысли, желания, взгляды, мечты конкретного человека. Самолётики оказываются в небе разных городов, даже разных стран, но приземляются все как один – на сцену театра, которая пока пуста. Авторы своей работой показывают, насколько сильно они скучают по своей публике и по своей сцене.



ВИТАЛИЙ ЖАКОТЭ, АКТЕР «БЕЗЫМЯННОГО ТЕАТРА», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Изначально я думал, что пандемия нас разделит, но оказалось наоборот – мы стали сплочённее. Общаясь с нашими коллегами из театра Вахтангова и с другими, мы думаем, как продолжить эту серию и развить идею.

Мы хотели показать в первом мини-фильме, что у театра нет границ, и что это искусство никогда не исчезнет. Конечно, мы думали о наших зрителях, которые тоже переживают и хотят знать, что происходит с театром во время пандемии, чем занимаются актёры. Нашим мини-фильмом мы как раз и хотели показать, что театр жив и будет жить!»



НИКУ ЦЭРНЭ, АКТЕР «БЕЗЫМЯННОГО ТЕАТРА», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Театр нужно оживить, в мини-фильме видно, что зал пустует, как и сцена, но мы надеемся, что в скором времени все вернется на круги своя. Бумажные самолетики, которые мы выпускаем в окно – это наши мечты, наши мысли, наше общее желание вернуться на сцену, потому что для меня лично это самая долгая разлука».



Наши артисты всегда были оптимистами. Они уверены, что в скором времени их зрители смогут вернуться в театр, и продолжат наслаждаться любимыми спектаклями и интересными премьерами. Но для этого – нужно проявить не столько терпение, сколько ответственность.



НИКУ ЦЭРНЭ, АКТЕР «БЕЗЫМЯННОГО ТЕАТРА», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Чтобы как можно скорее увидеться, мы сейчас должны сидеть дома. Нужно быть ответственными. Мы готовим уже две, или даже 3 премьеры, работаем онлайн, что для нас совершенно новый формат».



ВИТАЛИЙ ЖАКОТЭ, АКТЕР «БЕЗЫМЯННОГО ТЕАТРА», НАРОДНЫЙ АРТИСТ РМ

«Уверен, что каждый из нас любит свою работу, и хочет поскорее к ней вернуться. Этого хотим и мы, но немного терпения. Безымянный театр готовит и представит вам много премьер, поэтому заранее приглашаем вас на просмотр, как только, так сразу».