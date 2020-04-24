



148 новых случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки было подтверждено лабораторно. Всего было обработано 792 пробы. Из 148 новых случаев лишь 1 – «завезенный». Большинство заболевших в Кишиневе - 35 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом по стране - 2 926 человек, 661 пациент выздоровел и 79 скончались.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«От каждого из нас в отдельности зависит то, как дальше будет развиваться эпидемиологическая ситуация в Молдове. От каждого из нас зависит наше собственное здоровье и здоровье окружающих, поэтому я прошу всех соблюдать рекомендации и быть максимально ответственными».