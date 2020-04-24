





Судя по всему с мнение экс-министра экономики согласны и просты граждане. Наша съемочная группа сегодня работала на улицах столицы и интересовалась мнением кишиневцев о действиях оппозиции.



«Оппозиция есть оппозиция, они всегда против чего-то. Я думаю, что кредиты в данный момент нужны и не только от России, и от всех других стран, которые могут нам помочь в это тяжелое время».



«Наверное не хотят зависимости, особенно от России. Если это оппозиция они в контра позиции к России, поэтому и не хотят. То есть они настроены против России и реагируют так».



«Как у нас сейчас «за» принимает, вторая половина – против. Оппозиция была за кредит от Евросоюза? Конечно, почему нет. Это нюансы, это называются нюансы».



«Наверное, оппозиции не выгодно, чтобы Молдова стала сильнее».



«Потому что они боятся Россию, вот и все. У них свои интересы в этом плане».



«Оппозиция против России. Был бы кредит с Европы, они бы не возмущались».