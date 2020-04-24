





В условиях пандемии COVID-19 граждане нашей страны чувствуют себя в большей безопасности дома, в Молдове. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании IMAS, которые были представлены 23 апреля. Авторы исследования отмечают, что абсолютное большинство населения положительно оценили усилия властей в борьбе с кризисом, вызванным COVID-19.



Дома лучше и безопасней – так считают 78% опрошенных. Только 12 % предпочли бы находиться сейчас в другой части мира, а 10% не смогли ответить на соответствующий вопрос. Также по данным опроса граждане нашей страны считают, что в кризисной ситуации, вызванной коронавирусом, Молдова справляется лучше, чем другие государства, или на том же уровне, но не хуже. Так, 42% опрошенных считают, что власти Молдовы действовали лучше в условиях пандемии, чем в других странах, 30% считают, что на том же уровне, и лишь 22 % дали неудовлетворительную оценку. 6% не ответили на соответствующий вопрос.



Опрос компании «IMAS» проводился по заказу Public Media S.R.L. в период с 13 по 17 апреля. В исследование принимали участие 722 респондента из всех районов страны. Их опрашивали по телефону. Максимальная погрешность составляет +/- 3.7%.

