“Я хотел бы посмотреть сейчас на лица тех, кто говорил, что Додон взял под свой контроль Конституционный суд”, – так глава государства прокомментировал последние решения КС. В рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” президент отметил, что случившееся наглядно демонстрирует, что ни он, ни социалисты не контролируют данную инстанцию, и что они никогда не задавались такой целью, пишет aif.md.



– Я постараюсь хотя бы на этом этапе не комментировать эти решения в знак уважения к Конституционному суду как к государственному учреждению. Но мы должны посмотреть, что стоит за этим. Может, кто-то попытался взять контроль над Конституционным судом? Уверен, что это не пройдет, и если мы увидим, что кто-то намеревается использовать Конституционный суд как политический инструмент, как это было во времена Плахотнюка, мы используем все законные меры, чтобы не позволить это, – сказал он.



Сегодня судьи Конституционного суда отстранили от должности председателя КС Владимира Цуркана и назначили вместо него Домнику Маноле. Также Конституционный суд приостановил до вторника вступление в силу кредитного соглашения с Российской Федерацией, утвержденного парламентом.