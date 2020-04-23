Сегодня, 23 апреля, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила о 148 новых случаях заражения коронавирусом. За последние сутки было проведено 792 теста.



Общее число зараженных в Республике Молдова составило 2926 человек.



Скончались 79 человек.



Полностью излечился от опасной инфекции 661 пациент.