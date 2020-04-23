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Минздрав: 148 новых случаев инфицирования COVID-19


Сегодня, 23 апреля, министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну заявила о 148 новых случаях заражения коронавирусом. За последние сутки было проведено 792 теста.

Общее число зараженных в Республике Молдова составило 2926 человек.

Скончались 79 человек.

Полностью излечился от опасной инфекции 661 пациент.


Опубликовано: 17:40 23/04/2020

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