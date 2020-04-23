Депутаты одобрили сегодня законопроект о поддержки предпринимательской деятельности. Документ был разработан правительством и представлен парламентариям премьер-министром Ионом Кику.



Среди предлагаемых мер – упрощение доступа к кредитам в период с 1 мая 2020 по 31 декабря 2020 года. Также плательщикам НДС предоставляется право на возмещение суммы за будущие периоды, что приведет к увеличению финансового положения предприятий. В рамках предлагаемой программы такие отрасли, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт и телекоммуникации получат 1 млрд леев. В тоже время снижается ставка НДС с 20 до 15% для сферы HoReCa.



Документ также предусматривает внесение изменений в закон о фонде поддержки населения. Последний будет дополнен двумя видами сборов – за портабильность и аэропортным.