42% граждан Молдовы считают, что власти нашей страны действуют лучше, чем в других государствах во время кризиса, спровоцированного распространением коронавируса.



Согласно опросу, реализованного IMAS по заказу компании «Public Media», еще 30% респондентов заявили, что власти действовали аналогичным другим странам образом. 22% высказали отрицательное мнение, остальные воздержались от ответа.



Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.