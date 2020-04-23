Большинство граждан считает, что власти Молдовы борются с коронавирусом лучше, чем в других странах
42% граждан Молдовы считают, что власти нашей страны действуют лучше, чем в других государствах во время кризиса, спровоцированного распространением коронавируса.
Согласно опросу, реализованного IMAS по заказу компании «Public Media», еще 30% респондентов заявили, что власти действовали аналогичным другим странам образом. 22% высказали отрицательное мнение, остальные воздержались от ответа.
Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.
Согласно опросу, реализованного IMAS по заказу компании «Public Media», еще 30% респондентов заявили, что власти действовали аналогичным другим странам образом. 22% высказали отрицательное мнение, остальные воздержались от ответа.
Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.
Опубликовано: 16:55 23/04/2020
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