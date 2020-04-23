Согласно опросу IMAS, реализованного по заказу «Public Media», 53% граждан заявили, что оценивают предпринятые меры по борьбе с распространением коронавируса в Молдове, как хорошие, а еще очень 10% считают их очень хорошими. 33% высказали ими свое недовольство.



В то же время граждан спросили, в какой мере власти Молдовы быстро отреагировали на ситуацию, спровоцированную COVID-19. Наибольшее количество респондентов положительно оценили действия руководства страны.



Так, 44% ответили – в большой мере, 11% - в очень большой мере. 37% считают, что в малой мере, а остальные отказались отвечать на вопрос.



Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.