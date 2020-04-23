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Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
 

Брифинг для прессы по итогам заседания Единого командного центра



Опубликовано: 16:52 23/04/2020




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