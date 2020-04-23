Сегодня в Международном аэропорту Кишинева приземлился самолет, доставивший медицинский груз из Турции. На основании личных договоренностей, достигнутых между президентами двух стран - Игорем Додоном и Реджепом Эрдоганом, турецкое правительство безвозмездно передало нашей стране крупную партию гуманитарного груза.



«Это десятки тысяч масок, комбинезонов, тысячи пар защитных очков, перчаток и других средств защиты. Выражаю признательность турецкому руководству и, в особенности, лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за открытость и готовность помочь Республике Молдова в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, борется с распространением коронавируса нового типа», - отметил глава государства.



