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Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
 

Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)


Сегодня в Международном аэропорту Кишинева приземлился самолет, доставивший медицинский груз из Турции. На основании личных договоренностей, достигнутых между президентами двух стран - Игорем Додоном и Реджепом Эрдоганом, турецкое правительство безвозмездно передало нашей стране крупную партию гуманитарного груза.

«Это десятки тысяч масок, комбинезонов, тысячи пар защитных очков, перчаток и других средств защиты. Выражаю признательность турецкому руководству и, в особенности, лично Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за открытость и готовность помочь Республике Молдова в ситуации, когда сама Турция, как и все другие страны, борется с распространением коронавируса нового типа», - отметил глава государства.



Опубликовано: 16:20 23/04/2020

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