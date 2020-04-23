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Корнелиу Фуркулицэ: Депутаты от Санду-Канду-Шора-Нэстасе попытались спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий


Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что депутаты от Санду-Канду-Шора-Нэстасе сегодня попытались спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий. По мнению парламентария, этого не случилось, так как парламентское большинство одобрило решение о кредитных ресурсах от РФ и МВФ, что позволит государству выполнять свои социальные обязательства, а врачам - получать финансовую поддержку и расходные материалы и в дальнейшем.

- Оппозиция действовала, как настоящий социальный вирус, который разрушает страну и собственный народ. Депутаты Санду-Канду-Шора-Нэстасе намеревались сегодня лишить зарплат и поддержки даже врачей, которые на передовой борются с вирусом COVID-19. Слава Богу, это им не удалось! Парламентское большинство одобрило кредитные соглашения с РФ и МВФ. Это позволит согражданам получать зарплаты и пенсии, врачи будут обеспечены финансовой поддержкой и расходными материалами и в дальнейшем, - написал депутат на своей странице в социальной сети.

По мнению Фуркулицэ, вызывает сожаление тот факт, что оппозиция делает все возможное, чтобы ситуация в стране ухудшилась - в надежде на то, что хотя бы так она могла вернуться к власти.

- Позор за подобное отношение! Те, кто сейчас критикует российский кредит только потому, что он российский, забывают, что несколько месяцев назад подписали соглашение о займе и обязались повысить сборы и налоги, увеличить цену на газ для потребителей. Так же, как делают вид, что забыли, как брали внешние кредиты по высоким ставкам, или у коммерческих банков, по цене 20% и выше, - считает парламентарий.

Председатель фракции ПСРМ заявил, что считает нормальным ведение политической борьбы, но интересы граждан и страны должны объединять политические силы.

- Теперь граждане должны получать зарплаты и пенсии, другие социальные пособия. И бизнес нуждается в поддержке правительства. Как любое государство, теперь и Молдова нуждается во внешней помощи, чтобы преодолеть этот кризис. Призываем весь политический класс руководствоваться исключительно интересами людей, так как это делает Партия социалистов, - заявил парламентарий.

Парламент страны сегодня одобрил соглашение о выделении кредитов от РФ. Молдова получит 200 млн. евро для поддержки бюджета, а также внедрения инвестиционных проектов.


Опубликовано: 16:14 23/04/2020

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