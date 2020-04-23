Споры вокруг российского кредита – чистой воды геополитика. Оппозиция даже не вдаётся в подробности подписанного соглашения, они критикуют, ради того, чтобы просто критиковать. Такого мнения придерживается бывший министр экономики Александр Муравский.Журналистам телеканала ACCENT TV в эксклюзивном комментарии экономический эксперт заявил, что в ситуации, когда в стране кризис и бюджетный дефицит в 16 миллиардов леев, оппозиция ведёт себя, как минимум, неграмотно.«Мы же понимаем, что это элемент определенной геополитики. (…) Сравнивать, допустим, условия кредита от МВФ, или Мирового банка с условиями межгосударственного кредита, это вообще безграмотно. Это совершенно разные принципы подхода, разные организации и так далее. Вы же понимаете, есть определенные правила политической игры, есть оппозиция и власть. Когда читаешь или слушаешь эту критику, то выясняется, что люди почти не читали ни одной статьи соглашения». Ответ простой: ребята, какие проблемы? Пойдите в МВФ. У нас в бюджете дыра в 16 миллиардов леев. Сейчас кредиты от России и МВФ закрывают 8 миллиардов. Нужны ещё деньги. Пусть идут к МВФ и скажут: нам надо не 200, а 500 миллиардов долларов. Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет», - заявил экс-министр экономики Александр Муравский.