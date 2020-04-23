Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
 

Александр Муравский об оппозиции: «Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет!» (ВИДЕО)


Споры вокруг российского кредита – чистой воды геополитика. Оппозиция даже не вдаётся в подробности подписанного соглашения, они критикуют, ради того, чтобы просто критиковать. Такого мнения придерживается бывший министр экономики Александр Муравский.

Журналистам телеканала ACCENT TV в эксклюзивном комментарии экономический эксперт заявил, что в ситуации, когда в стране кризис и бюджетный дефицит в 16 миллиардов леев, оппозиция ведёт себя, как минимум, неграмотно.

«Мы же понимаем, что это элемент определенной геополитики. (…) Сравнивать, допустим, условия кредита от МВФ, или Мирового банка с условиями межгосударственного кредита, это вообще безграмотно. Это совершенно разные принципы подхода, разные организации и так далее. Вы же понимаете, есть определенные правила политической игры, есть оппозиция и власть. Когда читаешь или слушаешь эту критику, то выясняется, что люди почти не читали ни одной статьи соглашения». Ответ простой: ребята, какие проблемы? Пойдите в МВФ. У нас в бюджете дыра в 16 миллиардов леев. Сейчас кредиты от России и МВФ закрывают 8 миллиардов. Нужны ещё деньги. Пусть идут к МВФ и скажут: нам надо не 200, а 500 миллиардов долларов. Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет», - заявил экс-министр экономики Александр Муравский.



Опубликовано: 16:08 23/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Скончался бывший премьер-министр Молдовы Валерий Муравский
  • Муравский: Кризис в Молдове - результат преступления, совершенного при попу ...
  • Профильная комиссия утвердила «Российский кредит»
  • Доходы госбюджета Молдовы достигли почти 11 миллиардов леев
  • Муравский: Этот период войдет в историю Молдовы как один из самых позорных ...







    • Все новости

    Минздрав: 148 новых случаев инфицирования COVID-19
    Парламент одобрил пакет мер по поддержке населения и предпринимателей
    Большинство граждан считает, что власти Молдовы борются с коронавирусом лучше, чем в других странах
    ОПРОС: 63% сограждан положительно оценивают меры кишиневских властей по борьбе с коронавирусом
    Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
    Корнелиу Фуркулицэ: Депутаты от Санду-Канду-Шора-Нэстасе попытались спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий
    Александр Муравский об оппозиции: «Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет!» (ВИДЕО)
    В Кантемирском районе обнаружен труп девушки
    В Москве задержан лидер преступной группировки из Молдовы
    Парламент одобрил соглашение о выделении кредитов РФ и МВФ
    Президент Игорь Додон встретился с руководителями бизнес-ассоциаций (ВИДЕО)
    Глава государства провел встречу с послом США Дереком Хоганом (ВИДЕО)
    Депутат ПСРМ: Истерия ПДС и Платформы «ДА» вокруг кредита основана только на том, что он предоставлен Россией
    ДТП на Чеканах: Столкнулись грузовик и микроавтобус (ВИДЕО)
    75% граждан Молдовы поддерживают решение о переносе поминальных дней
    Премьер-министр: Без внешних кредитов уже в мае-июне Молдова столкнется с проблемами при выплате зарплат и пенсий
    Ион Кику о кредитном соглашении с Россией: Долги «MoldovaGaz» не будут погашены из госбюджета
    Зинаида Гречаный поздравила библиотекарей и специалистов в области авторского права с профессиональным праздником
    Серьезное ДТП в Страшенах
    Ион Чебан: Видеоуроки для школьников будут транслироваться по телеканалам
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV