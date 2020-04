Primele lecții video ale proiectului Educație On-line sunt difuzate prin intermediul a 24 de canale IPTV disponibile în rețeaua de televiziune oferite de operatorul Moldtelecom. Despre acest lucru a anunțat primarul Ion Ceban pe pagina sa de facebook.



Acestea sunt repartizate cu numărul de ordine cuprins între 920 și 943, disponibile pentru toate pachetele de televiziune furnizate de către companie. Canalele la care sunt difuzate lecțiile sunt puse în ordinea crescătoare a claselor, I-XII. Fiecare clasă are câte două canale (Ex: 920 - Clasa 1 RO, 921 - Clasa 1 RU, etc.). Lecțiile video vor rula continuu, pentru ca elevii, împreună cu părinții să poată găsi orice lecție de care au nevoie.



Lista celor 24 de canale poate fi găsită: https://moldtelecom.md/canale-TV



Totodată, pentru a asigura accesibilitatea învățământului de la distanță a tuturor elevilor, Primăria municipiului Chișinău a depus, ieri, un demers către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în care a solicitat posibilitatea realizării învățământului la distanță prin intermediul spațiului național audiovizual.



Astfel, la 13 canale din rețeaua de televiziune națională, lecțiile video au fost repartizate pe clase:



Moldova 1 - clasa a IX-a și clasa a XII-a;



TV Găgăuzia - clasa a IX-a și clasa a XII-a;



Moldova 2 - învățământul primar și secundar (clasele I-XII);



TVR Moldova - clasa a X-a;



RTR Moldova - clasa a XI-a;



Canal 2 - clasa a I;



Canal 3 - clasa a II-a;



Primul în Moldova - clasa a III-a;



CTC Mega - clasa a IV-a;



NTV Moldova - clasa a V-a;



Prime - clasa a VI-a;



Jurnal TV - clasa a VII-a;



TV 8 - clasa a VIII-a.



Orarul de difuzare a lecțiilor este încă în proces de elaborare.



"Mulțumesc tuturor pentru implicare. Este un efort comun, iar scopul este viitorul copiilor noștri!", a scris Primarul Ion Ceban.