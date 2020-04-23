19-летняя жительница села Готешты Кантемирского района обнаружена мертвой в собственном доме. Тело девушки со следами насильственной смерти нашла ее соседка.



Причины смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.



По данным полиции, подозреваемым в убийстве является один из жителей этого же села. Он был задержан правоохранительными органами.