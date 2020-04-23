В Кантемирском районе обнаружен труп девушки
19-летняя жительница села Готешты Кантемирского района обнаружена мертвой в собственном доме. Тело девушки со следами насильственной смерти нашла ее соседка.
Причины смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.
По данным полиции, подозреваемым в убийстве является один из жителей этого же села. Он был задержан правоохранительными органами.
Причины смерти предстоит установить судебно-медицинским экспертам.
По данным полиции, подозреваемым в убийстве является один из жителей этого же села. Он был задержан правоохранительными органами.
Опубликовано: 14:27 23/04/2020
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