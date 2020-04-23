По запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, был выдан ордер на арест лидера преступной группировки, вора в законе по прозвищу Турок, и в среду, 22 апреля 2020 года, он был задержан в Москве, пишет echipa.md.



По данным ведомства, в отношении него будут инициирована процедура экстрадиции властям Кишинева. Обвиняемый родом из села Леушены Теленештского района. Мужчине 39 лет, он проживает в Москве уже много лет.



Также сообщается, что преступная организация действует с 2013 года и состоит из множества преступных группировок, которые совершают преступления, связанные с шантажом, кражами, разбойными нападениями и торговлей наркотиками.



Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Следует также отметить, что задержанный ранее был осужден в России за хранение наркотиков.