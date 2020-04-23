В Москве задержан лидер преступной группировки из Молдовы
По запросу прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, был выдан ордер на арест лидера преступной группировки, вора в законе по прозвищу Турок, и в среду, 22 апреля 2020 года, он был задержан в Москве, пишет echipa.md.
По данным ведомства, в отношении него будут инициирована процедура экстрадиции властям Кишинева. Обвиняемый родом из села Леушены Теленештского района. Мужчине 39 лет, он проживает в Москве уже много лет.
Также сообщается, что преступная организация действует с 2013 года и состоит из множества преступных группировок, которые совершают преступления, связанные с шантажом, кражами, разбойными нападениями и торговлей наркотиками.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Следует также отметить, что задержанный ранее был осужден в России за хранение наркотиков.
По данным ведомства, в отношении него будут инициирована процедура экстрадиции властям Кишинева. Обвиняемый родом из села Леушены Теленештского района. Мужчине 39 лет, он проживает в Москве уже много лет.
Также сообщается, что преступная организация действует с 2013 года и состоит из множества преступных группировок, которые совершают преступления, связанные с шантажом, кражами, разбойными нападениями и торговлей наркотиками.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Следует также отметить, что задержанный ранее был осужден в России за хранение наркотиков.
Опубликовано: 14:22 23/04/2020
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