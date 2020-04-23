Парламент одобрил соглашение о выделении кредитов РФ и МВФ
Парламент одобрил соглашение о выделении кредитов РФ и МВФ. По вопросу о российском кредите проголосовали 56 депутатов от фракций ПСРМ, ДПМ, а также независимый Александр Олейник.
Займ в размере 200 млн евро поступит в Молдову в виде двух траншей. Его ставка составляет 2%.
За кредит МВФ в размере 234 млн. долларов США проголосовало 85 депутатов.
Речь идет о 156 млн долларов США по ставке 1,5% и 78 млн долларов США по ставке 0%.
По словам премьер-министра Иона Кику, который представлял проекты в парламенте, кредитные средства будут использоваться для финансирования нужд бюджета нашей страны, включая и реализацию инвестиционных проектов.
Опубликовано: 14:13 23/04/2020
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