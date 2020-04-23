Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
 

Президент Игорь Додон встретился с руководителями бизнес-ассоциаций (ВИДЕО)



Глава государства Игорь Додон повел сегодня встречу с руководителями ассоциаций деловых людей, представляющих различные отрасли национальной экономики.

Президент отметил, что в ходе дискуссии состоялся откровенный обмен мнениями по самым актуальным проблемам, вызванным вынужденным ограничением экономической деятельности из-за пандемического кризиса.

«Напомнил собеседникам о том, что ранее Правительство и Президент озвучили ряд инициатив, направленных на поэтапный выход из кризисной ситуации. При этом есть понимание того, что невозможно бесконечно продлевать действие режима чрезвычайного положения, истекающего 15 мая.

Уточнил, что соответствующие решения могут быть приняты в пятницу, 24 апреля, на совещании Президента и Премьера. При этом высшее руководство страны готово продолжить диалог с представителями каждого сектора по отдельности в течение следующих двух недель», - отметил Игорь Додон.



Опубликовано: 14:10 23/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Поэтапный выход из кризиса
  • Глава государства проведет консультации с бизнес-сообществом о мерах по пре ...
  • Диалог с руководителями коммерческих банков
  • Президент побеседовал в Москве с руководителями более чем 20 федеральных СМ ...
  • Президент провел встречу с руководителями коммерческих банков страны (ВИДЕО ...







    • Все новости

    Минздрав: 148 новых случаев инфицирования COVID-19
    Парламент одобрил пакет мер по поддержке населения и предпринимателей
    Большинство граждан считает, что власти Молдовы борются с коронавирусом лучше, чем в других странах
    ОПРОС: 63% сограждан положительно оценивают меры кишиневских властей по борьбе с коронавирусом
    Игорь Додон: Турция безвозмездно передала Молдове крупную партию медицинского груза (ВИДЕО)
    Корнелиу Фуркулицэ: Депутаты от Санду-Канду-Шора-Нэстасе попытались спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий
    Александр Муравский об оппозиции: «Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет!» (ВИДЕО)
    В Кантемирском районе обнаружен труп девушки
    В Москве задержан лидер преступной группировки из Молдовы
    Парламент одобрил соглашение о выделении кредитов РФ и МВФ
    Президент Игорь Додон встретился с руководителями бизнес-ассоциаций (ВИДЕО)
    Глава государства провел встречу с послом США Дереком Хоганом (ВИДЕО)
    Депутат ПСРМ: Истерия ПДС и Платформы «ДА» вокруг кредита основана только на том, что он предоставлен Россией
    ДТП на Чеканах: Столкнулись грузовик и микроавтобус (ВИДЕО)
    75% граждан Молдовы поддерживают решение о переносе поминальных дней
    Премьер-министр: Без внешних кредитов уже в мае-июне Молдова столкнется с проблемами при выплате зарплат и пенсий
    Ион Кику о кредитном соглашении с Россией: Долги «MoldovaGaz» не будут погашены из госбюджета
    Зинаида Гречаный поздравила библиотекарей и специалистов в области авторского права с профессиональным праздником
    Серьезное ДТП в Страшенах
    Ион Чебан: Видеоуроки для школьников будут транслироваться по телеканалам
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV