

Глава государства Игорь Додон повел сегодня встречу с руководителями ассоциаций деловых людей, представляющих различные отрасли национальной экономики.



Президент отметил, что в ходе дискуссии состоялся откровенный обмен мнениями по самым актуальным проблемам, вызванным вынужденным ограничением экономической деятельности из-за пандемического кризиса.



«Напомнил собеседникам о том, что ранее Правительство и Президент озвучили ряд инициатив, направленных на поэтапный выход из кризисной ситуации. При этом есть понимание того, что невозможно бесконечно продлевать действие режима чрезвычайного положения, истекающего 15 мая.



Уточнил, что соответствующие решения могут быть приняты в пятницу, 24 апреля, на совещании Президента и Премьера. При этом высшее руководство страны готово продолжить диалог с представителями каждого сектора по отдельности в течение следующих двух недель», - отметил Игорь Додон.



