Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов Америки Дереком Хоганом.



- Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления двустороннего стратегического диалога, в том числе, проблем в области экономики, социального развития и важнейшие реформы. Поблагодарил руководство Соединенных Штатов за своевременную помощь нашей стране в борьбе с распространением коронавируса и выразил уверенность в том, что пандемический кризис можно будет преодолеть только совместными усилиями, - отметил президент.



