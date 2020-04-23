Глава государства провел встречу с послом США Дереком Хоганом (ВИДЕО)
Президент Республики Молдова Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов Америки Дереком Хоганом.
- Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления двустороннего стратегического диалога, в том числе, проблем в области экономики, социального развития и важнейшие реформы. Поблагодарил руководство Соединенных Штатов за своевременную помощь нашей стране в борьбе с распространением коронавируса и выразил уверенность в том, что пандемический кризис можно будет преодолеть только совместными усилиями, - отметил президент.
- Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся укрепления двустороннего стратегического диалога, в том числе, проблем в области экономики, социального развития и важнейшие реформы. Поблагодарил руководство Соединенных Штатов за своевременную помощь нашей стране в борьбе с распространением коронавируса и выразил уверенность в том, что пандемический кризис можно будет преодолеть только совместными усилиями, - отметил президент.
Опубликовано: 14:06 23/04/2020
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