(Discursul din 23 aprilie, în Parlamentul RM, a deputatului din partea fracțiunii PSRM Bogdan Țîrdea, în timpul discuției cu privire la Acordul de creditare cu Federația Rusă)



Dragi concetățeni!



Niciun credit și tratat nu a fost studiat așa intens, ca creditul din Rusia. Nici acordul de asociere, nici cedarea a 40% din teritoriu firmei Frontera Resources, nici acordurile cu Banca Mondială despre optimizarea școlilor și spitalelor!



S-o spunem deschis – Unicul minus al acestui credit rusesc este faptul că este rusesc! Dacă-i schimbăm denumirea pe nemțesc, să vedeți cum dispar toate întrebările!



Iată de ce ați invadat spațiul pubic cu tot felul de aberații!



1. Că banii vor fi transferați într-o bancă privată, afiliată guvernării! Care e banca, nu vreti s-o numiți? Nu avem nicio bancă moldovneasăa, pe toate le-ați vîndut la străini în 2016-2019! Și da, banii vor ajunge la BNM.



2. A doua. Guvernul RM își asumă prin garanții datoriile companiilor private din Moldova față de băncile din Rusia! Asta deja e culmea! Orice garanție de stat se va vota de Guvern, apoi de Parlament!



3. A treia aberație. Companiile din Rusia vor avea prioritate la contractele de infrastructură! Acordul solicită garantarea unor drepturi egale pentru companiile ruse la participarea la concursuri alături de companiile locale și străine. Și nu uitați, că în toate acordurile cu statele vecine erau așa clauze! Apropo, dar cîte tendere pe drumuri spre exemplu, au cîștigat firmele rusești in ultimii 10 ani?



4. A 4 aberație – Creditul prevede penalități de 150%! De la 200 mln. vom plăti 300! Chiar în ața hal să mințiti? Doamne ferește!



Suma penalității nu există. Acolo e scris că se vor calcula penalități de 3% anual pentru sumele restante, dacă achitarea se reține mai mult de 10 zile. Deci, vom achita nu 150% , dar 3%. Și nu din tot creditul de 200 mln., dar din 10 mln.! Nu imediat, dar peste 10 zile!



Suma zilnică va fi 833 de euro, dar ne dau 10 zile răgaz! Asta numiți penalități?



Acum despre isteria cu necesitatea creditului.



Fraților, voi unde vă aflați? Pe Marte?



Nu avem pandemie, cu peste 100 000 morți doar in UE?!



Nu avem criză economică mondială fară precedent cu blocarea importurilor, exporturilor, închiderea hotarelor, ruinarea a mii de întreprinderi în toata lumea? FMI anunță reducerea PIB-ului în UE cu 7.5%, în SUA – cu 5.9%, în Rusia cu 5.5%, în lume – cu 3%.



Nu avem scăderi fiscale la buget de 40%, scăderea PIB-ului estimată la 3%? Avem creștere, toult e bine, da?



Nu avem deficit de bani în toată lumea? Sau poate avem zeci de creditori și investitori, care se bat crîncen între ei ca să investească în cel mai sărac stat din UE și probabil, din CSI?



Despre creditele anterioare



Apropo, oare nu voi ați luat credite în stinga și în dreapta, umilindu-vă în fața donatorilor, acceptînd cele mai umilitoare condiții pentru țară? Și atunci nu era pandemie, criză economică mondială!



La 25 septembrie 2019, M. Sandu, a luat credit de la FMI în sumă de 46 mln. dolari, promițînd fondului o creștere a tarifelor pentru gazele naturale, majorarea TVA pentru HORECA de la 10 la 20%, eliminarea scutirii personale pentru veniturile anuale de peste 360 mii lei!



Acel credit era ok, așa este?



În 2010 ne-am împrumutat de la polonezi cu 15 mln. dolari, dobînda anuală de 2,8%, plus obligația de procurare a tehnicii poloneze. V-ați revoltat atunci? N-am auzit.



Știți cum au fost finanțate cheltuielile bugetare în 2015? Vă spun. Guvernul s-a împrumutat de la băncile comerciale moldovenești cu 22.5%! În 2016 cu 26.4%.



Deci, 26% era bine, 2% de la Rusia este rău? Apropo, atunci băncile controlate de unii care stau aici în sală, s-au îmbogățit cu minim 500 mln. lei!



Ziceți că avem oferte, că avem alte bănci și creditori? Cine, concret? Numiți-i, vă rog. UE, care a blocat suportul macrofinanciar, punînd 8 condiții politice? FMI? BERD? BEI? Concret!



FMI deja ne-a dat un credit. Prin (programul EFF), procentul e de 1,7%, dar vrea și „comision” 0,5% din suma totală a împrumutului! Și FMI are resurse limitate pentru fiecare țară.



Banca Mondial oferă la 2,82% (în dolari), International Fund for Agricultural Development (IFAD) – 2,85%! Și da, cu o mulțime de condiții!



Banii respectivi sunt cheltuiți pentru ceea ce arată creditorii dați!



Gen îchiderea școlilor, ca în cazul proiectului Prim din 2013 cu Banca Mondiala, proiectul ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” din 2015, care prevedea raționalizarea, adică închiderea spitalelor!



Sau ca în cazul FMI, privatizarea întrepinderilor de stat, din 2007, 2010, sau toate băncile să fie beneficiari transparenți, ca în 2016. Plahotniuc, așa și a făcut – a vîndut băncile străinilor. Toți erați multumiți! Nu-i așa?



Despre creditul rusesc de 200 mln. euro. Dobînda este simbolică (2%). Achitarea – în 10 ani, nu în 5 ani, cum o cere creditul cu FMI!



Creditul rus este unul suveran. Îl cheltuim pe ce dorim și cum dorim.

Nu există condiții politice, cum ar fi vînzarea băncilor, privatizarea proprietății strategice etc.



Or, pe voi anume asta și vă deranjează?



Că este din Rusia? Că este destinat pentru dezvoltare – drumuri, magistrale? Că reduce dependența externă unilaterală?



Se pare, că da.



Și Dumnezeu cu voi!



Și pe final, vreau sincer să mulțumesc marelui popor chinez, Republicii Populare Chineze, că într-un moment greu pentru noi, ne-au sărit în ajutor! Poporul chinez,care prin munca sa de sacrificiu, prin generozitatea sa deosebită, ne arată un exemplu de adevarată prietenie!



Mulțumesc și Federației Ruse, care în situația cînd toți ne-au lăsat de unii singuri în fața pandemiei și crizei, ne-au sărit în ajutor cu acest credit frățesc. Prietenii adevărați la nevoie se cunosc! Și Dvs. ați demonstrat acest lucru.



Iar acești indivizi slujesc lui Soros, nu Moldovei!