





Профильная парламентская комиссия утвердила снижение НДС для сектора HoReСa с 20 до 15%. Ранее соответствующее постановление, а также разрешение на работу в режиме «Take Away» было принято правительством в целях поддержки гостинично-ресторанного бизнеса в условиях кризиса, вызванного COVID-19. О том, как послабление ограничительных мер скажется на секторе HoReСa и смогут ли экономические агенты удержаться на плаву – наш следующий сюжет.



Эпидемия коронавируса оказала влияние не только на систему здравоохранения Молдовы, но и на её экономику. При этом одни отрасли оказались почти невосприимчивы к вирусу, а другие подверглись серьезному поражению. В их числе сектор HoReСa, который пострадал, чуть ли не больше всех. И это не удивительно: с 16 марта закрыты абсолютно все заведения общепита, рестораны, отели, кафе. О прибыли пришлось забыть.



АННЕТА ЗАСАВИЦКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРОНАТНОЙ АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАНОВ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Этот бизнес завязан на купле-продаже. Мы продаём готовый продукт, мы отвечаем за готовку этого продукта, за закупку всего необходимого сырья, и собственно за продажу покупателю. Всё это остановилось, деньги в кассу не поступают, получается, что мы не в состоянии оплачивать аренду, услуги, выплачивать зарплаты и так далее».



Максим Борман, владелец сети суши-ресторанов. Его заведения и до режима ЧП работали только в режиме доставки, но и у него продажи упали на 30-40%, признаётся предприниматель. Возможность работать и в режиме «Take away» расценивает весьма оптимистично. Говорит, что клиенты были уже в первый день.



МАКСИМ БОРМАН, ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ РЕСТОРАНОВ СУШИ

«Платежеспособность людей упала, доставок стало меньше, но справляемся. О плюсе, конечно даже близко говорить не стоит, сейчас работаем только для того, чтобы поддержать помещение, коллектив не растерять. Но я уверен, что торговля вырастет. У нас всегда на самовывоз приходилось в районе 25-30% прибыли, соответственно я думаю, что касса вырастет».



Аннета Засавицки добавила, что легче не только бизнесу, но и потребителям. Кто не скучает по чашечке кофе по утрам по дороге на работу?



АННЕТА ЗАСАВИЦКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРОНАТНОЙ АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАНОВ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Нельзя сказать, что это огромная прибыль, но это помогает нам держать контакт с нашими клиентами. Люди все равно выходят на работу, ищут, где купить чашку кофе, или еду на вынос. Легче и тем, кто живет вблизи ресторанов, раньше они платили за доставку, хотя живут через дорогу, теперь они могут забрать свой заказ и сэкономить».



Поможет держаться на плаву и снижение НДС для сектора HoReСa с 20 до 15% - признается Максим Борман.



МАКСИМ БОРМАН, ВЛАДЕЛЕЦ СЕТИ РЕСТОРАНОВ СУШИ

«Это было бы здорово, хотя бы на первый период времени, для того, чтобы стабилизировать ситуацию и выходить в ноль».



Менее оптимистично настроена Аннета, которая представляет 140 единиц общепита, но и она согласна, что послабление НДС это в плюс. Вопрос снижения налогов для сектора HoReСa обсуждался с правительством ещё до эпидемии, говорит Засавицки, и в условиях кризиса кабмин решил снизить НДС ещё раньше, чем планировалось, чтобы поддержать эту сферу.



АННЕТА ЗАСАВИЦКИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАТРОНАТНОЙ АССОЦИАЦИИ РЕСТОРАНОВ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

«Это послабление должно было вступить в силу с 1 июля 2020 года, но учитывая ситуацию с эпидемией, правительство пошло нам на встречу и утвердили снижение с 1 мая».



Меры поддержи, принятые правительством Молдовы, сегодня нужны, подчеркивает Аннета, ибо уже сейчас о закрытии заведений думают порядка 25-30% предпринимателей. Но надо смотреть и в будущее. По словам Засавицки кабмин готов вернуться к вопросу ещё большего снижения НДС для сектора HoReСa уже этой осенью, ну а пока все заведения ждут окончания эпидемии COVID-19 и снятия всех ограничительных мер.