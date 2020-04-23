



Молдова обладает достаточным запасом тестов на выявление коронавируса нового типа, поэтому было принято решение о проведении массового тестирования в очагах заражения. Об этом заявил президент республики Игорь Додон. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну уточнила, что массовое тестирование проводится уже два дня, в первую очередь его проходят сотрудники медицинских учреждений. Также в ближайшие дни в Кагуле начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В последующие дни количество проведенных тестов на обнаружение коронавируса увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч штук, и можем перейти к массовому тестированию. В первую очередь, массовое тестирование будет проведено в очагах заражения».