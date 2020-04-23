



За сутки в Молдове было подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом, лишь 5 из которых – «завезенные», остальные – местной передачи. Больше всего новых подтвержденных случаев СOVID-19 оказалось в Кишиневе - 64. Такие цифры озвучила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Речь идет о муниципии Кишинёв. Это город и в нем пока речь не идет об очагах заражения – поэтому, максимум внимания к рекомендациям врачей и мерам, введенным властями: соблюдение социальной дистанции и непосещение публичных мест. Выход из дома только по острой необходимости».



По информации Минздрава, помимо Кишинева, 17 новых случаев заражения зарегистрировано в Приднестровье, 16 в Штефан-Водэ, 13 в Единцах, по 7 случаев в Кагуле и Вулканештах, 6 в Каушанах, по 4 случая в Фалештах, Резине и Тараклии, по 3 в Новых Аненах, Бельцах, Чадыр-Лунге и Сороках, по 2 случая в Криулянах, Яловенах и Рышканах, по одному в Кантемире, Комрате, Хынчештах и Страшенах. Всего 164.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Это рекордное количество подтвержденных случаев – 164, но и рекордное количество проб – 696. Уважаемые сограждане, почему я решил подчеркнуть эти цифры? Мне кажется, да и каждый из нас заметил, что как-то все расслабились. Многие решили, что самый сложный период уже позади. Я хочу обратить ваше внимание на то, что ни о каком расслаблении не может быть речи в ближайшие периоды».



Президент отметил, что даже, несмотря на то, что будут определенные послабления в отношении ряда видов экономической деятельности, меры предосторожности должны соблюдаться в обязательном порядке.