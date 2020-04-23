



Руководство Молдовы разрабатывает программу поэтапного выхода из кризиса, спровоцированного пандемией. Эта программа предусматривает несколько этапов, и будет внедряться с учетом развития эпидемиологической ситуации в стране. Президент Игорь Додон рассказал об этом после заседания Единого центра управления кризисом.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Речь идет о возобновлении деятельности в некоторых сферах, работа которых была прекращена. Мы считаем, что программа будет внедряться в несколько этапов, первый - может наступить с 27 апреля, второй 15 мая, затем 1 июня, то есть раз в две недели, в зависимости от результатов, которые мы будем иметь. Это не означает послабление, а возвращение некоторых сфер к нормальной деятельности».



Президент подчеркнул, что руководство республики будет оценивать ситуацию на каждом конкретном этапе. И если число случаев заражения будет расти, определенные ограничения вернут. При этом окончательное решение о начале первого этапа реализации программы будет принято уже на этой неделе - в пятницу вечером. Додон сообщил также, что встретиться с представителями бизнес-сообществом, чтобы обсудить меры предупреждения экономического кризиса.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Необходимо принять меры по поддержке экономических агентов в постэпидемиологический период, потому что мы понимаем, что экономический кризис только набирает обороты, и необходимо верное управление. Именно поэтому, я решил провести завтра первое заседание с руководителями различных бизнес-ассоциаций, где обсудим ситуацию в секторах экономики, чтобы узнать их мнение по выходу из этой ситуации, и чтобы мы вместе смогли из нее выйти».



Президент сообщил и о том, что по просьбам молдавских аграриев, планирует совершить рабочие поездки в регионы, чтобы на месте обсудить проблемы фермеров, прежде всего сильную засуху.

