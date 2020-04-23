



Депутаты нашего парламента, входящие в состав постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам, на своем заседании рассмотрели и утвердили проект ратификации соглашения о предоставлении Россией Молдове кредита в 200 млн. евро под 2% годовых со сроком погашения в 10 лет. Проект соглашения представлял вице-премьер, министр финансов Сергей Пушкуца. Депутаты от парламентской оппозиции выразили возмущение и попытались убедить присутствующих в необходимости отказаться от этого займа или пересмотреть его условия.



СЕРГЕЙ ПУШКУЦА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ФИНАНСОВ

«В условиях скудности бюджета, и учитывая необходимость изыскания средств для финансирования дефицита бюджета, правительство пришло в парламент для ратификации этого соглашения».



Пример конструктивного подхода продемонстрировал независимый депутат Александр Олейник. Он выдвинул свои предложения по улучшению проекта ратификации соглашения о кредитовании, и при этом, не пытался получить какие-то политические дивиденды. Олейник открыто заявил, что этот заем – необходим, и он за него проголосует.



АЛЕКСАНДР ОЛЕЙНИК - НЕЗАВИСИМЫЙ ДЕПУТАТ

«Хочу сразу сказать, что 2% годовых – это прекрасный кредит, в том случае, если нам хватит способности им управлять эффективно».



Конструктивная работа, вероятно, не была целью депутатов от оппозиции. Вместо того чтобы что-то улучшить или доработать, оппозиция намеренно пыталась ввести в заблуждение население и показать, что этот кредит Молдове не нужен. Так, депутат Владимир Чеботарь пытался просто перефразировать детали соглашения, но был вынужден признать поражение, сказав, что он - мастер интерпретации норм законов.



СЕРГЕЙ ПУШКУЦА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ФИНАНСОВ

«Давайте будем честными! В документе говорится – «для кредитов, выданных с согласия Молдовы». Зачем вы перефразируете и меняете синтагму? Называйте вещи своими именами».



ВЛАДИМИР ЧЕБОТАРЬ – ДЕПУТАТ ГРУППЫ «PRO MOLDOVA»

«Почему отдельно выделили синтагму «кредиты, предоставляемые российскими банками»?



СЕРГЕЙ ПУШКУЦА – ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ФИНАНСОВ

«С согласия молдавской стороны российским банкам. Нормально же написано: для кредитов, выделяемых с согласия молдавской стороны, российскими банками».



ВЛАДИМИР ЧЕБОТАРЬ – ДЕПУТАТ ГРУППЫ «PRO MOLDOVA»

«Я кое-что понимаю в интерпретации норм».



Оппозиция всячески открещивалась от геополитики, заявляя, что в основе их претензий – вовсе не геополитическая составляющая, и проблема для них кроется не в том, что этот кредит Молдове предоставляет именно Россия.



ДУМИТРУ АЛАЙБА – ДЕПУТАТ ОТ БЛОКА «ACUM»

«Россия – не является предсказуемым партнером в отношениях с РМ».



АЛЕКСАНДР СЛУСАРЬ – ВИЦЕ-СПИКЕР, ДЕПУТАТ ОТ БЛОКА «ACUM»

«Безусловно, ЕС и МВФ предлагают другие условия».



Отметим, что заём займ?, который предоставляет нашей стране Международный валютный фонд на достаточно схожих с «российским кредитом» условиях, не вызвал у оппозиции никаких нареканий. На заседании комиссии за него они проголосовали на «УРА!» сразу в двух чтениях. Для сравнения, условия «российского кредита»: 200 млн. евро под 2% годовых, срок погашения 10 лет. Средства поступят в Молдову двумя равными траншами. При этомМолдова не берет на себя иных обязательств кроме финансовых, условия российского соглашения позволяют не использовать всю сумму кредита, а в зависимости от развития ситуация, контракт позволяет Молдове может погасить задолженность досрочно в случае, если будут изысканы более дешевые ресурсы. Условия кредита в 235 млн. долларов от МВФ: из 235 млн долларов, которые получит Молдова по ускоренной процедуре, 156 млн идут под 1,5% годовых + 0,5% комиссион сразу же при подписании. Срок возврата - 4,5 года. Но! Первые 3 года РМ может ничего не платить МВФ (кроме комиссиона при подписании), а потом кредит надо полностью и со всеми процентами вернуть за 1 год и 9 месяцев.