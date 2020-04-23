



После недавних пожаров на Украине в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в прессе появилась информация о потенциальной радиологической опасности для населения Молдовы. Государственная Гидрометеорологическая служба и Национальное агентство общественного здравоохранения нашей страны провели соответствующие замеры. Подробнее в нашем следующем репортаже.



Более 35 гектаров выжженной земли, всего за 100 км от Киева. На видео – последствия пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Пожар начался 4 апреля, пожарным удалось справиться с пламенем, но из-за шквального ветра возникли новые очаги возгорания. До защитного саркофага над разрушенным энергоблоком АЭС, пожар не добрался, однако опасения, что доберётся, у специалистов были. Из-за этого украинские власти усилили мониторинг радиоактивности в Чернобыльской зоне отчуждения. Несколько дней назад дым от пожара достиг столицы Украины. Однако сообщается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области не выходит за пределы нормы. В Молдове - по данным Гидрометеостанции в настоящее время радиационный риск для здоровья населения Республики - отсутствует!





ПО ТЕЛЕФОНУ: ЛИДИЯ ТРЕЩИЛО, НАЧАЛЬНИК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

«Норма у нас 0,25 сейчас у нас в приделах 17,18 микрорентген в час».



Радиоактивное облако не повлияло на радиационный фон в Молдове, так как попросту оно до нас не добралось. По данным метеорологов радиационный фон остаётся в приделах нормы, так как воздушные массы идут с Северо-запада.



ПО ТЕЛЕФОНУ: ЛИДИЯ ТРЕЩИЛО, НАЧАЛЬНИК ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

«Для того чтобы это облако переместилось на нашу территорию необходимо, чтобы воздушная масса пришла с территории Чернобыля на территорию Молдовы. В последнее время воздушные массы приходят не со стороны Чернобыля, воздушные массы приходят в основном с Севера Запада, поэтому влияние облако на нас не оказало. Нам не стоит переживать, потому что в ближайшее время направление ветра не будет меняться, и ветер не будет дуть с восточной стороны».



Национальное агентство общественного здравоохранения Республики Молдова ежедневно проводит дозиметрические измерения гамма-внешнего фона. Состояние радиоактивного фонда на территории нашей страны в период с 4 по 20 апреля 2020 года оставалось стабильным.