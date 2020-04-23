



Эксперты ООН предрекают, что вслед за пандемией коронавируса COVID-19 человечеству придется столкнуться с угрозой голода. Миллиарды людей посадили на карантин или отправили в самоизоляцию. Кто будет пахать, сеять и собирать урожай? Но на самом ли деле нас ждет такое страшное будущее? Выясняла Илона Ведрашко.



Всемирная продовольственная программа прогнозирует масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса. О том, что будет дальше, можно судить, например, по голливудским блокбастерам и фантастическим романам, где на смену первой волне бедствия из-за эпидемии обязательно приходит вторая волна в виде лишений и голода. Ведь если все на карантине, то кто же тогда сеет, пашет, и кто потом будет собирать урожай? Флорешский район, село Бэхринешты вид сверху, конечно не с высоты птичьего полета - но отчетливо видны распаханные поля и тракторы, бороздящие просторы молдавской земли. Работы в сельскохозяйственной отрасли из-за карантинных мер не прекращались. Засеяли пшеницу, кукурузу, и сахарную свёклу.



ГЕОРГИЙ ПЫНЗАРУ, ДИРЕКТОР АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

«Карантин карантином, но сеять нужно. Здесь у нас не завод, где можно закрыть на замок, и все. Здесь дела обстоят совсем по-другому. Семена, гербициды в хранилище, все как обычно, все как нужно. Дизель подешевел 10 леев 20 банов за литр – это прекрасно».



У этого агропредприятия одна тысяча 700 гектаров земли, здесь выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу и сахарную свёклу. В нашей стране средний урожай составляет в год 3,2 тонны на 1 га. Несмотря на пандемию коронавируса, и в этом году молдавские аграрии не хотят отставать от таких показателей.



ГЕОРГИЙ ПЫНЗАРУ, ДИРЕКТОР АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

«Мы закончили посев, все готово к следующему этапу - к поливу и к борьбе с бурьянами».



ИЛОНА ВЕДРАШКО, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV

«Когда Землю называют кормилицей – это не поэтическое высказывание, а абсолютная истина. Особенно это ощущается, когда стоишь на этой самой земле, от которой зависит вся наша жизнь. И сегодня эта земля нуждается в помощи».



«Земля практически уже сухая, еле-еле держится. Хорошая пшеница, но нужен дождь».



В этом году февраль осадками аграриев особенно не порадовал, а март был для них еще менее приветлив. На всей территории Молдовы отмечается засуха. Постоянный ветер приводит к тому, что даже после дождей почва быстро высыхает.



ГРИГОРИЙ КАНЕНЮК, ВИЦЕ ДИРЕКТОР АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

«Поэтому мы дополнительно подкормили пшеницу и ячмень, на площади 800 га, дополнительными стимуляторами роста. Это дало возможность потерпеть еще несколько месяцев».



ГЕОРГИЙ ПЫНЗАРУ, ДИРЕКТОР АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

«Так же как люди ждут Пасху, так же мы ждем дождь, изо дня в день. Если в мае, апреле выпадет, хотя бы 20-30 мм осадков, мы соберем урожай. Есть три важные вещи: дождь, здоровье и человечность. Если у нас будут эти три вещи, то все будет хорошо!»



Мы обязательно вернемся в это хозяйство во время сбора урожая, а пока хотелось бы закончить тем, чем обычно заканчивались подобные сюжеты на советском телевидении:  «Молдавские хлеборобы намолотили в закрома Родины больше 100 миллионов тонн зерна. Слава труженикам села !».