



Теперь выздоровевшие от COVID-19 смогут сдать плазму крови для спасения заболевших. Плазма одного человека может спасти примерно троих. Национальный центр переливания крови обратился к тем, кто выздоровел от коронавируса нового типа с просьбой не оставаться равнодушными, и сдавать плазму крови, чтобы спасти чью-то жизнь.



Плазма выздоровевших от COVID-19 может быть эффективным лекарственным средством при лечении пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Этот способ лечения больных коронавирусом уже практикуется экспериментально в США, Китае, Италии, Германии и других странах, затронутых пандемией. Этот метод начали использовать в нашей стране с 13 апреля 2020 года. Донорами плазмы могут стать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями и были выписаны из больницы минимум 14 дней назад.





СВЕТЛАНА ЧЕБОТАРЬ, ДИРЕКТОР НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ

«Первый донор был вчера, сегодня еще один будет. В эти дни мы работаем с 7 утра до 7 вечера. Мы создали такой график, чтобы было удобно абсолютно всем донорам. Естественно мы ожидаем самый большой наплыв доноров после 27 числа, потому что, начиная с 13 числа, количество выздоровевших выросло в десятки раз. Так что я надеюсь, что со следующей недели у нас будет намного больше доноров».



Первым таким, можно сказать, необычным донором в Молдове стал глава аварийно-спасательной службы Дмитрий Карасик. Он вылечился от коронавируса и был выписан из больницы 6 апреля. На сегодняшний день его жизни ничего не угрожает. По словам медиков, плазма Дмитрия сможет спасти трех пациентов.



ДУМИТРУ КАРАСИК, ПЕРВЫЙ ДОНОРО ПЛАЗМЫ В МОЛДОВЕ

«Я был готов, что в любой момент понадобится моя помощь. И вот вчера меня попросили помочь, попросили сдать плазму крови. Это для их родственника, который находится в тяжелом состоянии в больнице».



Дмитрий и не думал, что он первый донор плазмы крови для заболевших COVID-19. Для него в первую очередь важна помощь людям, человечность и забота.



ДУМИТРУ КАРАСИК, ПЕРВЫЙ ДОНОРО ПЛАЗМЫ В МОЛДОВЕ

«Я обращаюсь ко всем бывшим пациентам, у которых был диагностирован коронавирус, к людям которые выздоровели. Если у вас есть возможность стать донором, и пожертвовать плазму крови – сделайте это! Так мы спасем тех, кто сейчас борется за жизнь».



Донорами плазмы могут стать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не страдают хроническими заболеваниями и были выписаны из больницы минимум 14 дней назад. Те, кто хотят стать донорами могут обратиться в Национальный центр по переливанию крови, по следующим телефонам:



ТЕЛЕФОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПЕРЕЛИВАНИЮ КРОВИ

Кишинев – (022)109-050

Бельцы – (023) 171-393

Кагул – (029) 981-305



: Не оставайтесь равнодушными. Возможно, именно ваша плазма крови спасёт чью-то жизнь.