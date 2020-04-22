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ПСРМ перечислила свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом
 

Ион Чебан отчитался о распределении средств, поступивших на счета примарии для борьбы с COVID-19


Генеральный примар Кишинева Ион Чебан представил данные о распределении финансовых средств, которые были собраны на счетах для пожертвований, открытых примарией Кишинева. Это информация, касающаяся приобретения экипировки и расходных материалов для оснащения учреждений, задействованных в борьбе с COVID-19 в Кишиневе.

Согласно представленным документам, всего на счету было собрано более 3 млн. 780 тыс. леев, распределено – более 2 млн. 580 тыс. леев. Средства были направлены в муниципальные больницы и территориальные медицинские ассоциации, а также в Главное управление социальной помощи и здравоохранения.


Опубликовано: 18:17 22/04/2020

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