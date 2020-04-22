С сегодняшнего дня на бульваре Мирча чел Бэтрын в столичном секторе Чеканы начался ремонт главной аллеи. Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.



"Работы предполагают замену асфальта и бордюров. Длина аллеи составляет 1,5 км, а общая площадь – 14 000 кв м. Ремонт будет проходить в течение 2 месяцев", – написал градоначальник.



В перспективе предусмотрена установка скамеек и урн, а также монтаж уличного освещения. Стоимость работ оценивается в 4,7 млн. леев, деньги выделены из муниципального бюджета.

