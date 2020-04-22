Партия социалистов перечислила сегодня свыше одного миллиона леев на счета министерства финансов, предназначенных для сбора средств на борьбу с коронавирусом.



- В период чрезвычайного положения все деньги, которые являются государственной субвенцией для нашего политформирования, будут переданы на нужды системы здравоохранения, – сообщается в пресс-релизе ПСРМ.



Общая сумма переведенных социалистами средств, составляет свыше одного миллиона леев, полагающихся ПСРМ в марте. Политформирование призывает и другие партии, получающие госфинансирование, последовать примеру социалистов и перечислить средства на поддержку молдавских врачей.



В связи с этим, по предложению депутатов от ПСРМ, в законодательство были внесены необходимые изменения, чтобы можно было перевести эти субсидии на борьбу с пандемией COVID-19.



Ранее парламентская фракция ПСРМ пожертвовала месячную зарплату на противодействие коронавирусу. Переведенная сумма от депутатов-социалистов составила 528,9 тыс. леев.