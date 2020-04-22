ПСРМ перечислила свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом
Партия социалистов перечислила сегодня свыше одного миллиона леев на счета министерства финансов, предназначенных для сбора средств на борьбу с коронавирусом.
- В период чрезвычайного положения все деньги, которые являются государственной субвенцией для нашего политформирования, будут переданы на нужды системы здравоохранения, – сообщается в пресс-релизе ПСРМ.
Общая сумма переведенных социалистами средств, составляет свыше одного миллиона леев, полагающихся ПСРМ в марте. Политформирование призывает и другие партии, получающие госфинансирование, последовать примеру социалистов и перечислить средства на поддержку молдавских врачей.
В связи с этим, по предложению депутатов от ПСРМ, в законодательство были внесены необходимые изменения, чтобы можно было перевести эти субсидии на борьбу с пандемией COVID-19.
Ранее парламентская фракция ПСРМ пожертвовала месячную зарплату на противодействие коронавирусу. Переведенная сумма от депутатов-социалистов составила 528,9 тыс. леев.
- В период чрезвычайного положения все деньги, которые являются государственной субвенцией для нашего политформирования, будут переданы на нужды системы здравоохранения, – сообщается в пресс-релизе ПСРМ.
Общая сумма переведенных социалистами средств, составляет свыше одного миллиона леев, полагающихся ПСРМ в марте. Политформирование призывает и другие партии, получающие госфинансирование, последовать примеру социалистов и перечислить средства на поддержку молдавских врачей.
В связи с этим, по предложению депутатов от ПСРМ, в законодательство были внесены необходимые изменения, чтобы можно было перевести эти субсидии на борьбу с пандемией COVID-19.
Ранее парламентская фракция ПСРМ пожертвовала месячную зарплату на противодействие коронавирусу. Переведенная сумма от депутатов-социалистов составила 528,9 тыс. леев.
Опубликовано: 18:12 22/04/2020
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