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Президент Игорь Додон: Началось массовое тестирование граждан в очагах распространения коронавируса


В Молдове началось массовое тестирование граждан в очагах заражения коронавирусом. Глава государства заявил, что в стране достаточно тестов для выявления зараженных лиц.

- В последующие дни количество проведенных тестов увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч тестов, и можем перейти к массовым проверкам в очагах заражения, - сказал Додон.

Глава минздрава Виорика Думбрэвяну добавила, что массовое тестирование проводится уже два дня, в первую очередь, его проходят сотрудники медицинских учреждений.

Также в ближайшие дни начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19 в Кагуле.


Опубликовано: 18:05 22/04/2020

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