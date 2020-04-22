Президент Игорь Додон: Началось массовое тестирование граждан в очагах распространения коронавируса
В Молдове началось массовое тестирование граждан в очагах заражения коронавирусом. Глава государства заявил, что в стране достаточно тестов для выявления зараженных лиц.
- В последующие дни количество проведенных тестов увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч тестов, и можем перейти к массовым проверкам в очагах заражения, - сказал Додон.
Глава минздрава Виорика Думбрэвяну добавила, что массовое тестирование проводится уже два дня, в первую очередь, его проходят сотрудники медицинских учреждений.
Также в ближайшие дни начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19 в Кагуле.
- В последующие дни количество проведенных тестов увеличится. Мы располагаем запасами в 100 тысяч тестов, и можем перейти к массовым проверкам в очагах заражения, - сказал Додон.
Глава минздрава Виорика Думбрэвяну добавила, что массовое тестирование проводится уже два дня, в первую очередь, его проходят сотрудники медицинских учреждений.
Также в ближайшие дни начнет действовать лаборатория по выявлению COVID-19 в Кагуле.
Опубликовано: 18:05 22/04/2020
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