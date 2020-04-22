Глава государства проведет консультации с бизнес-сообществом о мерах по предупреждению экономического кризиса
Президент Игорь Додон проведет консультации с бизнес-сообществом о мерах по предупреждению экономического кризиса. Об этом сообщил глава государства после заседания Единого командного центра.
- Необходимо принять меры по поддержке экономических агентов в постэпидемиологический период, потому что экономический кризис только набирает обороты. Я решил провести завтра первое заседание с руководителями бизнес-ассоциаций, на котором мы обсудим ситуацию в секторах экономики, чтобы узнать их мнение по выходу из этой ситуации, - заявил Игорь Додон.
В то же время, глава государства намерен совершить рабочие поездки в районы страны, чтобы обсудить с фермерами проблемы, вызванные засухой.
- Необходимо принять меры по поддержке экономических агентов в постэпидемиологический период, потому что экономический кризис только набирает обороты. Я решил провести завтра первое заседание с руководителями бизнес-ассоциаций, на котором мы обсудим ситуацию в секторах экономики, чтобы узнать их мнение по выходу из этой ситуации, - заявил Игорь Додон.
В то же время, глава государства намерен совершить рабочие поездки в районы страны, чтобы обсудить с фермерами проблемы, вызванные засухой.
Опубликовано: 18:01 22/04/2020
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