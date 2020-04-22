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ПСРМ перечислила свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом
 

СРОЧНО! 164 новых случая заражения COVID-19


Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну представила данные по ситуации с COVID-19 в Молдове на 22 апреля - 164 новых случаев заражения коронавирусом. Из них пять случаев были импортированы, 159 - локального заражения.

Всего за последние сутки было проведено 696 тестов на выявление инфекции.

Минздрав призвал граждан соблюдать требования врачей и властей, а в случае появления симптомов коронавируса - срочно обратиться к семейному врачу или позвонить в 112.


Опубликовано: 17:02 22/04/2020

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