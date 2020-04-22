UNICEF предоставила Молдове 649 бесконтактных термометров и более 40 тысяч масок с высокой степенью защиты для медработников. Представитель организации в нашей стране Дезире Йонгсма отметила, что защита работников системы здравоохранения является приоритетом, пишет golos.md.



"Они настоящие герои, которые продолжают оказывать помощь и поддержку пострадавшим семьям. Склады UNICEF и распределительные центры по всему миру позволяют нам оперативно реагировать на подобные кризисные ситуации", – сказала Йонгсма.



Партия товаров весом более 700 кг была закуплена UNICEF на основании оценки потребностей Молдовы, проведенной совместно со Всемирной организацией здравоохранения и министерством здравоохранения, труда и социальной защиты.



Руководство UNICEF в Молдове сообщило, что помимо поставленной защитной экипировки, в последующие месяцы UNICEF закупит моющие и дезинфицирующие средства, гигиенические пакеты для медицинских и образовательных учреждений страны, а также малоимущих домохозяйств.



