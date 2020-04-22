Евросоюз может предоставить Молдове кредит в размере 100 млн евро на привлекательных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.



- Хорошие новости и от Европейского Союза! После МВФ и Российской Федерации - Европейский Союз решил выделить для бюджета Республики Молдова важную сумму – 100 млн евро. Друзья в беде познаются! - написал премьер в социальной сети.



В то же время Ион Кику уточнил, что эти средства можно было бы направить на оборудование больниц.



Европейская комиссия предлагает выделить макрофинансовую помощь 10 странам – партнерам по расширению и добрососедству, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.



На эти цели направят 3 млрд евро. Средства будут выделять в виде кредита на привлекательных условиях. Решение об этом еще предстоит одобрить европейским парламентариям.