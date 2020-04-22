Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
ПСРМ перечислила свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом
 

ЕС может выделить Молдове кредит в размере 100 млн евро


Евросоюз может предоставить Молдове кредит в размере 100 млн евро на привлекательных условиях. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

- Хорошие новости и от Европейского Союза! После МВФ и Российской Федерации - Европейский Союз решил выделить для бюджета Республики Молдова важную сумму – 100 млн евро. Друзья в беде познаются! - написал премьер в социальной сети.

В то же время Ион Кику уточнил, что эти средства можно было бы направить на оборудование больниц.

Европейская комиссия предлагает выделить макрофинансовую помощь 10 странам – партнерам по расширению и добрососедству, пострадавшим в результате эпидемии коронавируса.

На эти цели направят 3 млрд евро. Средства будут выделять в виде кредита на привлекательных условиях. Решение об этом еще предстоит одобрить европейским парламентариям.


Опубликовано: 16:09 22/04/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Ион Кику: ЕС предоставит Молдове грант в 87 миллионов евро на борьбу с панд ...
  • Независимый депутат о российском кредите: Этот займ на отличных условиях
  • ЕС выделит Молдове помощь на борьбу с пандемией
  • Румыния предоставит Молдове кредит размером в 150 миллионов евро
  • Молдова получит от Румынии кредит в 150 миллионов евро







    • Все новости

    Ион Чебан отчитался о распределении средств, поступивших на счета примарии для борьбы с COVID-19
    В столице стартовал ремонт главной аллеи на Чеканах
    ПСРМ перечислила свыше миллиона леев на борьбу с коронавирусом
    Президент Игорь Додон: Началось массовое тестирование граждан в очагах распространения коронавируса
    Глава государства проведет консультации с бизнес-сообществом о мерах по предупреждению экономического кризиса
    Власти разрабатывают программу по выходу Молдовы из кризиса
    СРОЧНО! 164 новых случая заражения COVID-19
    UNICEF предоставила Молдове партию защитной экипировки для медработников
    ЕС может выделить Молдове кредит в размере 100 млн евро
    Игорь Додон: Власти разработали меры по созданию рабочих мест в стране
    Бывший посол: Политики критикуют российский кредит из политической выгоды
    Независимый депутат о российском кредите: Этот займ на отличных условиях
    Двух полицейских задержали в момент получения взятки
    Испания будет закрыта для туристов до конца 2020 года
    В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября
    Столичные медучреждения получили боксы для интубации
    ДТП на Рышкановке. Один человек пострадал
    В Италии снижается число активных случаев заражения COVID-19
    Двое детей в Яловенах пострадали от взрыва снаряда времен ВОВ
    Игорь Додон: 87 млн евро от ЕС поступят не в госбюджет, а различным НПО
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV