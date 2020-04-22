Власти Молдовы разработали ряд мер для создании рабочих мест в стране. Об этом рассказал президент Игорь Додон в интервью порталу «UNIMEDIA».



- Мы разработали несколько новых программ, чтобы мотивировать людей начать собственное дело, включая и тех, кто возвращается домой. Мы будем выделять средства из госбюджета, как это было, например, в проекте "Pare 1+1". Совместно со Всемирным банком у нас есть проект на 30-40 млн. евро, это почти 800-900 млн. леев. Из этих средств будут выдаваться кредиты под очень маленький процент для тех, кто хочет заняться бизнесом, - объяснил президент.



Напомним, правительство уже объявило о проекте по субвенционированию в сельском хозяйстве. Он предназначен для тех, кто по возвращении из-за границы, намерен начать собственное дело в аграрной сфере.