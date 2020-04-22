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Бывший посол: Политики критикуют российский кредит из политической выгоды


Бывший посол и бывший вице-министр иностранных дел Андрей Попов заявил, что политики, критикующие российский кредит, делают это из политической выгоды. Он утверждает, что займ полезен для нашей страны, а само соглашение «не должно пугать». По мнению дипломата, политики, критикующие соглашение о кредите, субъективны.

- Сейчас важна любая помощь. Важно, что получаем и с Востока, и с Запада. Вот только поведение отдельных политиков отличается в отношении того, что идет с восточной стороны, - заявил Попов.

Политолог считает, что ставка в 2%, предусмотренная соглашением с РФ, не является чрезмерной.

- Меня как любителя, но информированного, не пугают эти 2%. В 2015 году мы подписали соглашение с Румынией, сумма кредита составляла 150 млн. евро на пять лет под 1,5% годовых. Ставка в 1,5% - 2% - хорошая, – заявил Попов.

Также он считает, что значение положения о пене не стоит преувеличивать.

- Насколько я знаю, не существует прецедентов, когда Молдова задерживала бы выплаты по кредитам, – отметил Попов.

Напомним, что Российская Федерация предоставила Молдове кредит в 200 млн. евро под 2% годовых сроком на 10 лет. Средства поступят в Молдову двумя равными траншами. Премьер-министр Ион Кику заявил, что Республика Молдова по условиях соглашения не берет на себя иных обязательств, кроме финансовых. Глава правительства уточнил, что в зависимости от развития ситуации, положения соглашения позволяют не использовать всю сумму кредита. Кроме того, Молдова может погасить задолженность досрочно в случае, если будут изысканы более дешевые ресурсы.


Опубликовано: 14:52 22/04/2020

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