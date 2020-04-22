





Хлеб, фрукты, овощи, молочные продукты – пакеты с самым необходимым ветеранам Великой Отечественной войны продолжают разносить активисты волонтерской организации «Единодушие». Добровольцы беспокоятся о том, чтобы во время пандемии наиболее уязвимые к инфекции люди не выходили из дома, и помогают им пережить карантин.



Когда началась Великая Отечественная война, Михаилу Васильевичу Рвачёву было 15 лет. Он никогда не сможет забыть голос Левитана в радиоприемнике, сообщившего о начале войны. Михаил Васильевич прошел сложный боевой путь, но теперь, шутит ветеран, путь до магазина, кажется немного сложнее, ведь враг не видим. Не смотря ни на что, ветеран, вместе с женой, не боится нового вируса, и продолжает шутить.



МИХАИЛ РВАЧЕВ, ВЕТЕРАН ВОВ

«Вы хотите знать, как я с вирусом борюсь? А у меня палка есть, и я живу на двадцатом этаже, и вируса не боюсь, он не доползет, а если доползет, я его палкой стукну. Через месяц, мне будет 94 года, так что он мне не страшен».



Организация «Единодушие» уже давно помогает ветеранам по хозяйству, продуктами и просто добрым словом. И с началом карантина волонтеры не собирались приостанавливать свою деятельность. Они доставляют прямо на порог немного ласки, любви и заботы. Добровольцы разносят пакеты с продуктами питания - это овощи, фрукты, хлеб, крупы, молочная продукция.



«Пакеты: овощи, фрукты, есть крупы, масло, макароны, овощи фрукты – это яблочки, картошечка, морковочка, свекла, гречка, сахар, макароны, масло, консервы, сгущенное молоко, сок. Все что нужно человеку на каждый день».



НАТАЛЬЯ СТАВНИЧИЙ, ВОЛОНТЕР ОРГАНИЗАЦИИ «ЕДИНОДУШИЕ»

«Все начиналось с ветеранов, а сейчас все постепенно переходит к малоимущим семьям, потому что ветеранов становится все меньше, и меньше. Сегодня у нас семь человек. Сейчас у нас всего подопечных – 32 человека. Они распределены по группам, то есть каждые четыре недели, мы приходим к ним в гости».



Ветераны уже знают в лицо каждого волонтера, и ждут их в гости с нетерпением. Ведь по их словам, важны не подарки – а важно внимание.



«Спасибо вам за заботу, спасибо вашему руководству, что аккуратно снабжали овощами, и масло, и сахар, все есть доме».



«Дай вам Бог здоровья, счастья, благополучия в вашей жизни, за ваши добрые, хорошие дела. Я говорю не только от себя, я говорю от всех ветеранов войны».



Каждый желающий может стать частью команды и помогать волонтерам, позвонив по номеру 069112007.