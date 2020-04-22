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Молдова COVID 19: 66 новых случаев



241 тест на коронавирус нового типа обработали в нашей стране за последние 24 часа. 66 тестов оказалось положительными. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, уточнив, что лишь 1 случай – завезенный. На данный момент, наибольшее число новых случаев заражения зарегистрировано в Приднестровском регионе.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Левобережье – 20 новых случаев, 17 в Кишиневе, 8 в Каушанах, 6 в Фалештах, 4 в Дубоссарах, в Бельцах и Сороках - по 2, по одному во Флорештах, Сынжерей, Штефан-Водэ, Страшенах, Тараклии и Унгенах».

Всего с начала эпидемии COVID 19 в Молдове подтверждено 2 614 случаев заражения коронавирусом. 505 человек вылечились, 72 скончались.



Опубликовано: 00:23 22/04/2020




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