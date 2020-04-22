





Помощь не на словах, а на деле. Из Китая в Молдову прибыло 53 тонны ценного груза: тесты на COVID-19, медицинское оборудование, защитные маски и средства дезинфекции. Военно-транспортный самолет ВэКаэС России с важным грузом на борту приземлился в Кишинёвском Международном аэропорту в минувшие выходные. Большая часть груза была закуплена правительством Молдовы, экономическими агентами, международными организациями и физическими лицами. Спецрейс доставил также 4-ую партию гуманитарной помощи от КНР. Президент нашей страны лично присутствовал при передаче ценного груза.



Приобретенная властями Молдовы, экономическими агентами и международными организациями партия груза - это более 80 тысяч тестов для выявления вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования. Это и 280 тысяч респираторов Kа эН-95, более шестисот тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других средств защиты.



ИГОРЬ ДОДОН, ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Весь мир сегодня, к сожалению, сталкивается с этой пандемией, но мы можем пережить всё это и пройти через это вместе, только если будет друг другу помогать. Нам в этом сегодня помогла Российская Федерация и Китай. Я уверен, что вместе нам удастся пройти через этот период, эти проблемы, если мы благодаря нашим связям и дружбе, будем держаться вместе».



Транспортный самолёт ВэКаэС РОССИИ Ан-124 выполнил рейс из Москвы в Шанхай, откуда забрал ценный груз и доставил его в Кишинёв. С соответствующей просьбой официальный Кишинев обратился к Минобороны России. Там оперативно отреагировали на просьбу молдавской стороны и доставили из Китая бесплатно важный груз.



ОЛЕГ ВАСНЕЦОВ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ РОССИИ В МОЛДОВЕ



«Хотелось бы особо отметить, что этот перелёт совершен безвозмездно, без каких-либо предварительных условий. Мы рассчитываем на то, что совместными усилиями данная гуманитарная акция окажет определенное содействие для того, чтобы дружественный и братский нам молдавский народ поскорее вышел из этой сложной ситуации».



Чрезвычайный и полномочный посол Китая в Молдове отметил, что помимо приобретенного правительством Молдовы медицинского оборудования и средств защиты, была также доставлена 4-ая партия гуманитарной помощи от Китая от экономических агентов страны и города Наньчан провинции Цзянси.



ЧЖАН ИНХУН, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КИТАЯ В МОЛДОВЕ

«Китай, Молдова и Россия – мы вместе сотрудничаем в борьбе с коронавирусом. На этом самолете доставлен груз, приобретенный правительством Молдовы и экономическими агентами двух стран. Также здесь есть пожертвования от Китая, так например город Наньчан, приобрел для города Унгены защитные маски. Факты доказывают, что, хотя две страны находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга, но сердца людей наших стран всегда тесно связаны вместе».



Напомним, ранее в Молдову уже было доставлено несколько партий гуманитарной помощи от России и Китая, в том числе средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и тесты на COVID-19.