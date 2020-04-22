





Срочный кредит Международного валютного фонда в размере двухсот тридцати пяти млн. долларов США будет направлен на бюджетную поддержку в условиях снижения экономического роста. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику, по итогам совместного рабочего заседания с президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный. Также, Кику развеял все слухи по поводу российского кредита, которые распространяют депутаты от партии Майи Санду.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Очень важно подчеркнуть, что мы сможем вернуть эти деньги, если они у нас есть, в любой момент, безо всякой пени. И, естественно, все комментарии или спекуляции, которые связаны с этим соглашением, лишены всякого основания. Те слухи, которые распространяются о, якобы, 150 процентах пени – это спекуляция и неправда. Если вы прочтете 7 пункт этого соглашения, вы поймете, что нет там речи о ста пятидесяти процентах».



Премьер отметил, что условия кредита, выданного Россией, вполне приемлемы для Молдовы даже в условиях сегодняшней ситуации. Кику уточнил, что ставка займа составляет 2%, а кредит берется сроком на 10 лет. При этом, премьер напомнил, что за последние пять лет Молдова неоднократно брала подобные суверенные кредиты. Ион Кику рассказал и о финансовой помощи, которая должна поступить со стороны Евросоюза.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Мы ожидаем прогресса и в том, что связанно с объявленной ЕС поддержкой для стран «Восточного партнерства». До сих пор неясно, что там будет: сколько и когда достанется каждой стране. Понятно, что 87 миллионов, которые были объявлены грантом, пока не поступили, и они не поступят на поддержку бюджета, а будут направлены на различные программы, в том числе, для НПО и гражданского общества, а также в другие, очень важные для Молдовы отрасли».



Напомним, Европейская комиссия в конце марта приняла решение о выделении 140 миллионов евро для поддержки стран, входящих в программу «Восточного партнерства», в том числе и для Молдовы, в качестве мер социально-экономической помощи при кризисе, вызванном пандемией COVID 19.

