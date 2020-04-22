



Что предусматривает проект поправок в Закон о госбюджете на 2020 год обсудили депутаты от фракции ПСРМ, председатель парламента и президент на встрече с вице-премьером, министром финансов Сергеем Пушкуцей. Глава Минфина отметил, что необходимость корректировки бюджетных показателей вызвана, прежде всего, влиянием на национальную экономику пандемии COVID-19.



Глава минфина сообщил, что из-за кризиса, вызванного пандемией, больше чем на 14% - это больше чем на 6 миллиардов леев - сократились доходы госбюджета. Однако правительство не только не будет уменьшать бюджетные расходы, но наоборот, оно намерено увеличить их более чем на 2 млрд леев, используя инструменты налогово-бюджетной политики. Как подчеркнул Пушкуца, больше всего дополнительного финансирования поступит в систему здравоохранения, а также на смягчение негативного воздействия пандемии на население и предприятия страны.



Эти и другие меры увеличивают текущие расходы госбюджета более чем на 8% или почти на 4 миллиарда леев, уточнил глава молдавского минфина. Депутаты от Партии социалистов отметили, что правительство не только решает текущие проблемы бюджета и страны в целом, но смотрит в будущее, когда после пандемии жизнь в Молдове вернётся в нормальное русло.



По итогам встречи, фракция ПСРМ приняла решение поддержать Правительство страны в его борьбе с пандемией. Депутаты-социалисты также поддержат подписание кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом.