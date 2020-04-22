



На фоне пандемии коронавируса предприниматели Молдовы, как и предприниматели других стран, переживают непростые временны. Чтобы помочь мелкому и среднему бизнесу справиться со сложившейся ситуацией и удержаться на плаву, правительство страны разработало ряд мер поддержки. Их представил во вторник министр экономики и инфраструктуры Сергей Рэйляну. Это ряд дополнительных мер, кроме ранее объявленной финансовой поддержки в виде кредитования на выплату зарплат и отсрочки по выплатам налогов и сборов.



Рэйляну отметил, что в минэкономики организовна расширенная рабочая группа. В её задачу входит создание плана, реализация которого будет способна перезапустить экономику. Приоритетные адресаты этого плана - это предприятия малого и среднего бизнеса, предприятия из секторов, пострадавших от пандемии, предприятия стратегической важности.





СЕРГЕЙ РЭЙЛЯН – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ И ИНФРАСТРУКТУРЫ

«Сто миллионов леев финансирования для предпринимателей, которые будут предоставляться посредством программы ODIM, грантов и банковских гарантий. 20 миллионов леев для предприятий среднего и малого бизнеса. Посредством новой программы поддержки мы поможем мелким предпринимателям продавать продукцию он-лайн. 1,7 миллиона леев грантов для женщин-предпринимателей. На эти средства они смогут приобрести новое компьютерное оборудование, различный софт и получить консультации».



По словам министра, чтобы стимулировать внутренний бизнес и помочь местному производителю сбывать собственную продукцию, правительство намерено частично освободить от налогообложения магазины, которые будут продавать товары отечественного производства. В сложившейся ситуации, минэкномики будет больше внимание уделять интернет-технологиям и различным е-сервисам, позволяющим проводить денежные операции в режиме он-лайн.